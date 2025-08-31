حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مواقفه دعوة للوحدة والمقاومة وبناء الدولة العادلة

Advertisement

استحضر السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، في تصريح في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى ورفيقيه يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، مواقف الإمام الصدر "الحاسمة في الوقوف إلى جانب ، ومواجهة من خلال تبنّي خيار ، سبيلاً لتحرير الأرض وصون السيادة".وقال حردان: "لقد جسّد الإمام الصدر بمواقفه الوطنية دعوة صادقة للوحدة بين جميع اللبنانيين، ولبناء دولة عادلة تشكل المقاومة فيها ركناً من أركان الكرامة الوطنية والسيادة الحقيقية. وهذا ما يحرص دولة على تثبيته وترسيخه، صوناً للبنان وحمايةً لموقعه ودوره. وفي هذه اللحظة المفصلية، حيث يتواصل العدوان الصهيوني على والأمة، نؤكد من جديد صوابية مواقف الإمام الصدر، ونجدد الدعوة إلى كشف مصيره ورفيقيه، وإعادتهم إلى شعبهم وأهلهم سالمين".