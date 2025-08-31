Advertisement

لبنان

حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مواقفه دعوة للوحدة والمقاومة وبناء الدولة العادلة

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:42
استحضر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، في تصريح في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، مواقف الإمام الصدر "الحاسمة في الوقوف إلى جانب فلسطين، ومواجهة الاحتلال من خلال تبنّي خيار المقاومة، سبيلاً لتحرير الأرض وصون السيادة".
وقال حردان: "لقد جسّد الإمام الصدر بمواقفه الوطنية دعوة صادقة للوحدة بين جميع اللبنانيين، ولبناء دولة عادلة تشكل المقاومة فيها ركناً من أركان الكرامة الوطنية والسيادة الحقيقية. وهذا ما يحرص دولة الرئيس نبيه بري على تثبيته وترسيخه، صوناً للبنان وحمايةً لموقعه ودوره. وفي هذه اللحظة المفصلية، حيث يتواصل العدوان الصهيوني على لبنان والأمة، نؤكد من جديد صوابية مواقف الإمام الصدر، ونجدد الدعوة إلى كشف مصيره ورفيقيه، وإعادتهم إلى شعبهم وأهلهم سالمين".

 
