Advertisement

لبنان

إستهداف دراجة ناريّة... واستشهاد شخص

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1411273-638922566286596471.jpg
Doc-P-1411273-638922566286596471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة لبنان 24"، عن إستشهاد شخص، في غارة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة بين بلدتيّ ميفدون والنبطية الفوقا.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وفاة شخص في حادث تصادم بين "فان" ودراجة ناريّة
lebanon 24
31/08/2025 23:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. إستهداف إسرائيلي لدراجة نارية في بنت جبيل
lebanon 24
31/08/2025 23:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوبا.. مسيّرة تستهدف دراجة نارية
lebanon 24
31/08/2025 23:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الغارة على بلدة يحمر الشقيف استهدفت دراجة نارية وأدت الى سقوط شهيد
lebanon 24
31/08/2025 23:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

إسرائيل

النبطية

الفوقا

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
14:55 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24