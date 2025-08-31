باسيل في ذكرى تغييب الامام الصدر: لا تغيب عن ضمير الوطن

Advertisement

كتب رئيس عبر حسابه على منصة "أكس":في ذكرى تغييب الإمام ، نستحضر رجلاً حمل همّ الإنسان قبل الطائفة، وواجه الظلم بالكلمة والموقف.لا تغيب عن ضمير الوطن، فأنت الحاضر في ضمير كل مؤمن بأن وطن نهائي.