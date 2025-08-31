Advertisement

لبنان

باسيل في ذكرى تغييب الامام الصدر: لا تغيب عن ضمير الوطن

Lebanon 24
31-08-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1411292-638922613961921649.jpg
Doc-P-1411292-638922613961921649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "أكس":
Advertisement
في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، نستحضر رجلاً حمل همّ الإنسان قبل الطائفة، وواجه الظلم بالكلمة والموقف.
لا تغيب عن ضمير الوطن، فأنت الحاضر في ضمير كل مؤمن بأن لبنان وطن نهائي.
 
مواضيع ذات صلة
"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة
lebanon 24
31/08/2025 23:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مواقفه دعوة للوحدة والمقاومة وبناء الدولة العادلة
lebanon 24
31/08/2025 23:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى تغييب الإمام الصدر.. موقف لرئيس الجمهورية
lebanon 24
31/08/2025 23:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب مفصلي لبري في ذكرى تغييب الصدر: الحوار والوحدة والتمسك بالجيش
lebanon 24
31/08/2025 23:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

التيار الوطني

جبران باسيل

موسى الصدر

الطائف

التيار

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
14:55 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24