لبنان

قداس في إهدن على نية تطويب يوسف بك كرم

Lebanon 24
31-08-2025 | 11:41
أقامت الأبرشية البطريركية المارونية – نيابة إهدن – زغرتا، قداسًا احتفاليًا في كاتدرائية مار جرجس بمناسبة إطلاق عمل مؤسسة "خادم الله يوسف بك كرم" وعلى نية دعوى تطويبه.

ترأس القداس المطران سليم صفير الذي شدّد في عظته على البعد الروحي في حياة يوسف بك كرم، واعتبره رجل صلاة وتضحية كرّس ذاته لله، مؤكدًا أن مسيرته تعكس قداسة بطولية تستحق الاقتداء.

كما ألقى المونسنيور اسطفان فرنجية كلمة نوّه فيها بالدور الذي أخذته المؤسسة على عاتقها لمتابعة الدعوى، ودعمها ماديًا ومعنويًا، ونشر الأبحاث والكتابات المتعلقة بسيرة بطل لبنان يوسف بك كرم.
