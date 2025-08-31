26
بسبب الرصاص الطائش.. اصابة سيدة في وادي خالد
Lebanon 24
31-08-2025
|
12:22
A-
A+
أصيبت سيدة بجروح إثر رصاصة طائشة في منطقة
وادي خالد
بمحافظة العكارية، نتيجة إطلاق نار كثيف شهدته المنطقة من أحد الأعراس، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وقد تم نقل المصابة إلى المستشفى بواسطة سيارة مدنية لتلقي الإسعافات اللازمة.
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
16:16 | 2025-08-31
31/08/2025 04:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
Lebanon 24
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
15:08 | 2025-08-31
31/08/2025 03:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
15:03 | 2025-08-31
31/08/2025 03:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
