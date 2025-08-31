بسبب الرصاص الطائش.. اصابة سيدة في وادي خالد

Advertisement

أصيبت سيدة بجروح إثر رصاصة طائشة في منطقة بمحافظة العكارية، نتيجة إطلاق نار كثيف شهدته المنطقة من أحد الأعراس، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد تم نقل المصابة إلى المستشفى بواسطة سيارة مدنية لتلقي الإسعافات اللازمة.