لبنان

بسبب الرصاص الطائش.. اصابة سيدة في وادي خالد

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:22
أصيبت سيدة بجروح إثر رصاصة طائشة في منطقة وادي خالد بمحافظة العكارية، نتيجة إطلاق نار كثيف شهدته المنطقة من أحد الأعراس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وقد تم نقل المصابة إلى المستشفى بواسطة سيارة مدنية لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
وادي خالد

لبنان 24

لبنان

عكاري

صيبة

عكار

بواس

