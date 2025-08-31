Advertisement

لبنان

في عكار.. هذا ما عثر عليه

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1411334-638922710591013106.jpg
Doc-P-1411334-638922710591013106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر على رمانتين يدويتين موضوعتين الى جانب طريق عيات – الدورة في عكار، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين، بانتظار وصول الخبير العسكري للكشف عليهما والتعامل معهما بالطرق الفنية المناسبة.
 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: الضابط الذي عثر عليه اليوم منتحرا شارك في القتال بقطاع غزة في الأسابيع الماضية
lebanon 24
31/08/2025 23:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: هذا ما ضبطته "الريجي" في عكار وطرابلس
lebanon 24
31/08/2025 23:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
على طريق بلدتي رميش ويارون... هذا ما عثر عليه الجيش بين الصخور
lebanon 24
31/08/2025 23:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتصل بعباس.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه
lebanon 24
31/08/2025 23:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

الدورة

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
14:55 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24