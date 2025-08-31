في عكار.. هذا ما عثر عليه

Advertisement

عُثر على رمانتين يدويتين موضوعتين الى جانب طريق عيات – في ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين، بانتظار وصول الخبير العسكري للكشف عليهما والتعامل معهما بالطرق الفنية المناسبة.