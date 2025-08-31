Advertisement

لبنان

بعد توقيفهم.. الجيش يخلي سبيل 3 شبان

أخلى الجيش سبيل الـ3 شبان بعد أن أوقفهم في بلدة مجدلزون ــ قضاء صور على خلفية منعهم دخول دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" إلى البلدة دون مرافقة الجيش، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
