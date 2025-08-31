بعد توقيفهم.. الجيش يخلي سبيل 3 شبان

أخلى الجيش سبيل الـ3 شبان بعد أن أوقفهم في بلدة مجدلزون ــ على خلفية منعهم دخول دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" إلى البلدة دون مرافقة الجيش، بحسب ما افادت مندوبة " ".

