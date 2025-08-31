توقيف مواطن في الضاحية.. هذه التهم موجّهة إليه

أعلنت أن ، أوقفت في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) لارتكابه جرائم مختلفة: تعاطي المخدرات وترويجها، الخطف والسلب بقوة السلاح، السرقة، افتعال إشكالات، إطلاق النار، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا".

Advertisement

ولفتت إلى أنه "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".