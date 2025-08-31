Advertisement

لبنان

نتنياهو عن "حزب الله": سنضربه كلّما رفع رأسه

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1411353-638922737364533533.jpg
Doc-P-1411353-638922737364533533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستمرة في ضرب حزب الله في لبنان كلّما حاول رفع رأسه.
Advertisement
 
وأعلن، خلال حديث له، عن تنفيذ عملية عسكرية في سوريا قبل ايام رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل.
 
وأكد انه "مستمرون للقضاء على المحور الإيراني وعلى حماس ولاستعادة كل محتجزينا، بالأمس قضينا على أحد قادة حماس وقبل أيام قضينا على أغلبية حكومة الحوثي و أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة أن هذا لن يحدث".

وعن المعارضة الإسرائيلية، قال: "الإنجاز الوحيد الذي يسعون إليه هو إسقاط الحكومة وهذا لن يحدث".

مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نضرب حزب الله في لبنان كلّما حاول رفع رأسه
lebanon 24
01/09/2025 04:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله"
lebanon 24
01/09/2025 04:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" في هذا الموعد
lebanon 24
01/09/2025 04:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة مالية تضرب "حزب الله"؟
lebanon 24
01/09/2025 04:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2025-08-31
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24