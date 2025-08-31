25
بيروت
27
طرابلس
22
صور
26
جبيل
24
صيدا
26
جونية
20
النبطية
20
زحلة
21
بعلبك
17
بشري
23
بيت الدين
22
كفردبيان
لبنان
نتنياهو عن "حزب الله": سنضربه كلّما رفع رأسه
Lebanon 24
31-08-2025
|
14:45
أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أن
إسرائيل
مستمرة في ضرب
حزب الله
في
لبنان
كلّما حاول رفع رأسه.
وأعلن، خلال حديث له، عن تنفيذ عملية عسكرية في
سوريا
قبل ايام رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل.
وأكد انه "مستمرون للقضاء على المحور
الإيراني
وعلى
حماس
ولاستعادة كل محتجزينا، بالأمس قضينا على أحد قادة حماس وقبل أيام قضينا على أغلبية حكومة
الحوثي
و أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة أن هذا لن يحدث".
وعن
المعارضة
الإسرائيلية
، قال: "الإنجاز الوحيد الذي يسعون إليه هو إسقاط الحكومة وهذا لن يحدث".
