البعريني: لبنان يدخل "أسبوعًا مفصليًا"

اعتبر النائب أن يدخل "أسبوعًا مفصليًا" بانتظار جلسة الجمعة المقبل، مؤكدًا دعم تكتل للحكومة، ومشدّدًا على أن "الرهان الوحيد هو على ".البعريني دعا قيادة إلى أن تدرك أن "الحماية الحقيقية تكون بالدولة والوحدة الوطنية"، محذرًا من أن الفتنة والحرب الأهلية تمثل الخطر الأكبر على الجميع وتخدم وحدها.ولفت إلى أن مواجهة ووقف الخروقات لا تكون بالسلاح الخارج عن الدولة، بل بتوحيد الصوت خلف الشرعية، معتبرًا أن الدولة ليست ضد أي مكون لبناني بل ضمانة للجميع.كما عزّى وأهالي الذين سقطوا مؤخرًا.