25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البعريني: لبنان يدخل "أسبوعًا مفصليًا"
Lebanon 24
31-08-2025
|
14:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب
وليد البعريني
أن
لبنان
يدخل "أسبوعًا مفصليًا" بانتظار جلسة
مجلس الوزراء
الجمعة المقبل، مؤكدًا دعم تكتل
الاعتدال الوطني
للحكومة، ومشدّدًا على أن "الرهان الوحيد هو على
الجيش اللبناني
".
Advertisement
البعريني دعا قيادة
حزب الله
إلى أن تدرك أن "الحماية الحقيقية تكون بالدولة والوحدة الوطنية"، محذرًا من أن الفتنة والحرب الأهلية تمثل الخطر الأكبر على الجميع وتخدم
إسرائيل
وحدها.
ولفت إلى أن مواجهة
الاحتلال
الإسرائيلي
ووقف الخروقات لا تكون بالسلاح الخارج عن الدولة، بل بتوحيد الصوت خلف الشرعية، معتبرًا أن الدولة ليست ضد أي مكون لبناني بل ضمانة للجميع.
كما عزّى
قيادة الجيش
وأهالي
الشهداء
الذين سقطوا مؤخرًا.
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": انتخابات 2026 مفصلية
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": انتخابات 2026 مفصلية
01/09/2025 04:04:00
01/09/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مفصلي بتكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام واعتراض "الثنائي"
Lebanon 24
قرار مفصلي بتكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام واعتراض "الثنائي"
01/09/2025 04:04:00
01/09/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة برّاك الثالثة مفصلية و "بلا ضمانات" وسط أجواء غير مشجّعة
Lebanon 24
زيارة برّاك الثالثة مفصلية و "بلا ضمانات" وسط أجواء غير مشجّعة
01/09/2025 04:04:00
01/09/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان إلى القاهرة: لبنان يعيش أيام مفصلية في تاريخه
Lebanon 24
دريان إلى القاهرة: لبنان يعيش أيام مفصلية في تاريخه
01/09/2025 04:04:00
01/09/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتدال الوطني
الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني
وليد البعريني
الحرب الأهلية
مجلس الوزراء
قيادة الجيش
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"التعبئة التربوية" لحزب الله تفتتح مكاتب وخدمات مدرسية في صيدا
Lebanon 24
"التعبئة التربوية" لحزب الله تفتتح مكاتب وخدمات مدرسية في صيدا
16:45 | 2025-08-31
31/08/2025 04:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
16:16 | 2025-08-31
31/08/2025 04:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
Lebanon 24
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
15:08 | 2025-08-31
31/08/2025 03:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
15:03 | 2025-08-31
31/08/2025 03:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:45 | 2025-08-31
"التعبئة التربوية" لحزب الله تفتتح مكاتب وخدمات مدرسية في صيدا
16:16 | 2025-08-31
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
15:08 | 2025-08-31
السيّد: صفر فقر صفر حرمان
15:03 | 2025-08-31
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
15:00 | 2025-08-31
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
15:00 | 2025-08-31
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24