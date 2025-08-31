Advertisement

لبنان

البعريني: لبنان يدخل "أسبوعًا مفصليًا"

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1411358-638922741837370802.jpg
Doc-P-1411358-638922741837370802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب وليد البعريني أن لبنان يدخل "أسبوعًا مفصليًا" بانتظار جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، مؤكدًا دعم تكتل الاعتدال الوطني للحكومة، ومشدّدًا على أن "الرهان الوحيد هو على الجيش اللبناني".
Advertisement

البعريني دعا قيادة حزب الله إلى أن تدرك أن "الحماية الحقيقية تكون بالدولة والوحدة الوطنية"، محذرًا من أن الفتنة والحرب الأهلية تمثل الخطر الأكبر على الجميع وتخدم إسرائيل وحدها.

ولفت إلى أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووقف الخروقات لا تكون بالسلاح الخارج عن الدولة، بل بتوحيد الصوت خلف الشرعية، معتبرًا أن الدولة ليست ضد أي مكون لبناني بل ضمانة للجميع.

كما عزّى قيادة الجيش وأهالي الشهداء الذين سقطوا مؤخرًا.
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": انتخابات 2026 مفصلية
lebanon 24
01/09/2025 04:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار مفصلي بتكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام واعتراض "الثنائي"
lebanon 24
01/09/2025 04:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة برّاك الثالثة مفصلية و "بلا ضمانات" وسط أجواء غير مشجّعة
lebanon 24
01/09/2025 04:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان إلى القاهرة: لبنان يعيش أيام مفصلية في تاريخه
lebanon 24
01/09/2025 04:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الاعتدال الوطني

الوحدة الوطنية

الجيش اللبناني

وليد البعريني

الحرب الأهلية

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2025-08-31
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24