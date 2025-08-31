25
لبنان
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
Lebanon 24
31-08-2025
|
15:00
A-
A+
أقام
نادي الأهلي
–
برج رحال
حفل عشاء تكريمي للاعبيه وإدارييه بعد فوزه ببطولة الجنوب للدرجة الخامسة وصعوده إلى الدرجة الرابعة في
كرة القدم
، بحضور النائب
علي خريس
،
رئيس اتحاد
الجنوب
لكرة القدم
إبراهيم دبوق، رئيس البلدية داوود
عز الدين
، القنصل معروف الساحلي، ورؤساء أندية وفاعليات.
رئيس النادي
حسين قعفراني حيّا اللاعبين والجهاز الفني على الإنجاز، فيما أعلن الساحلي تقديم منحة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار دعمًا لاستمرارية النادي.
النائب
خريس
بارك للفريق، مشيدًا بـ"المعجزة التي تحققت"، ومؤكدًا العمل على إنجاز الملعب البلدي، بينما نوّه دبوق بـ"الجهد والإصرار" الذي قاد الفريق إلى اللقب.
كما أعلن رئيس
نادي السلام
صور
علي نعمة
عن توأمة مع الأهلي برج رحال لتعزيز التعاون بين الناديين، فيما أكد رئيس البلدية أن إنشاء ملعب برج رحال بات أولوية وسيُنجز قريبًا.
