الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب

أقام – حفل عشاء تكريمي للاعبيه وإدارييه بعد فوزه ببطولة الجنوب للدرجة الخامسة وصعوده إلى الدرجة الرابعة في ، بحضور النائب ، الجنوب إبراهيم دبوق، رئيس البلدية داوود ، القنصل معروف الساحلي، ورؤساء أندية وفاعليات.حسين قعفراني حيّا اللاعبين والجهاز الفني على الإنجاز، فيما أعلن الساحلي تقديم منحة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار دعمًا لاستمرارية النادي.النائب بارك للفريق، مشيدًا بـ"المعجزة التي تحققت"، ومؤكدًا العمل على إنجاز الملعب البلدي، بينما نوّه دبوق بـ"الجهد والإصرار" الذي قاد الفريق إلى اللقب.كما أعلن رئيس صور عن توأمة مع الأهلي برج رحال لتعزيز التعاون بين الناديين، فيما أكد رئيس البلدية أن إنشاء ملعب برج رحال بات أولوية وسيُنجز قريبًا.