لبنان

سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره

Lebanon 24
31-08-2025 | 16:16
سمع دوي انفجار في البقاع، وأشارت المعلومات الاولية الى انه ناجم عن انفجار منشأة بعناصر هيئة تحرير الشام في منطقة وادي حنا داخل الاراضي السورية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
هيئة تحرير الشام

لبنان 24

السورية

البقاع

لبنان

الشام

سورية

شام

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24