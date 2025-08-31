"التعبئة التربوية" لحزب الله تفتتح مكاتب وخدمات مدرسية في صيدا

Advertisement

في بلدة عنقون، افتتح المكتب برعاية مسؤول التعبئة التربوية في منطقة الثانية الدكتور حمزة ، وبحضور المسؤول في القطاع محمد زراقط، حيث سيستمر باستقبال الأهالي على مدى شهر كامل.أما في ، فافتتح معرض القرطاسية ومكتبة الإعارة بحضور مسؤول القطاع الشيخ زيد وكادرات من الهيئات النسائية. (الوكالة الوطنية للإعلام)