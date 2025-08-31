Advertisement

لبنان

"التعبئة التربوية" لحزب الله تفتتح مكاتب وخدمات مدرسية في صيدا

Lebanon 24
31-08-2025 | 16:45
افتتحت التعبئة التربوية لحزب الله في قطاع صيدا سلسلة من مكاتب الخدمات التربوية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، ضمن فعاليات مشروع الشهيد الأقدس. وتشمل هذه المكاتب معارض للقرطاسية، مكتبات إعارة للكتب المدرسية، ومراكز لاستقبال طلبات المنح الجامعية والمهنية.
في بلدة عنقون، افتتح المكتب برعاية مسؤول التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الثانية الدكتور حمزة شرف الدين، وبحضور المسؤول التربوي في القطاع محمد زراقط، حيث سيستمر باستقبال الأهالي على مدى شهر كامل.

أما في حارة صيدا، فافتتح معرض القرطاسية ومكتبة الإعارة بحضور مسؤول القطاع الشيخ زيد ضاهر وكادرات من الهيئات النسائية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
