لبنان
تصعيد ميداني واسع للعدو الاسرائيلي و"حزام ناري" في الجنوب
Lebanon 24
31-08-2025
|
22:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ
الاحتلال
الإسرائيلي
هجوماً واسعاً على
جنوب لبنان
، أحدث دوياً في المناطق المجاورة والبعيدة، واستهدف حرج علي الطاهر والدبشة عند أطراف النبطية الفوقا بسلسلة غارات عنيفة.
وأوضحت المصادر الامنية أنه «اعتباراً من الثامنة صباحاً، شنت المقاتلات الحربية المعادية سلسلة غارات جوية، أشبه بحزام ناري، استهدف حرج علي الطاهر والدبشة في الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة النبطية الفوقا، وألقت الطائرات المغيرة عدداً كبيراً من الصواريخ الشديدة الانفجار التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً تردد صداه في العديد من المناطق البعيدة نسبياً عن منطقة
الغارات
، وارتفعت على أثرها سحب الدخان الكثيف التي غطت سماء المنطقة».
وبعد أقل من ساعة، عاد الطيران الإسرائيلي وجدد عدوانه، مستهدفاً المنطقة ذاتها (حرج علي الطاهر والدبشة) بسلسلة غارات عنيفة، ».
وتستهدف الغارات الجوية هذه المنطقة بشكل عنيف للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر.
وألحقت الغارات
الإسرائيلية
أضراراً مادية بكثير من المنازل السكنية في النبطية الفوقا، حيث تحطم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلاً عن تصدعات فيها.
كما أقفلت طريق كفرتبنيت -الخردلي بالأحجار والردميات الناتجة عن عصف الغارات الجوية، وعملت لاحقاً دورية من الجيش على فتحها بالتعاون مع بلدية كفزتبنيت حيث استحضرت جرافة كبيرة للغاية.
واندلعت حرائق كبيرة في حرج علي الطاهر بسبب الغارات وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاصرتها وإخمادها.
