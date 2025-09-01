Advertisement

لبنان

واشنطن "غير مستعجلة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-09-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1411480-638923122463342977.jpg
Doc-P-1411480-638923122463342977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت أوساط ديبلوماسية أن الاندفاعة الأميركية الأخيرة تجاه الملف اللبناني،لا تعني أن واشنطن مستعجلة للدفع نحو صدام داخلي أو حرب أهلية.
Advertisement
وأوضحت هذه الأوساط "أن الأميركيين يدركون تعقيدات الساحة اللبنانية وتشابك التوازنات الداخلية، ورغم أنهم يضغطون لتحقيق نتائج سريعة في موضوع نزع السلاح، الا انهم يدركون ان هذا الامر غير واقعي،لذا فهم يتعاملون مع المشهد بواقعية أكبر".
وتشير القراءة الديبلوماسية إلى "أن واشنطن تفضل إدارة الأزمة بخطوات مدروسة، مع إبقاء الضغط السياسي قائمًا، من دون الانزلاق إلى فرض إيقاع متسرع قد يفاقم التوترات ويُدخل البلاد في مسار غير محسوب".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
شري: ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض
lebanon 24
01/09/2025 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تتهم واشنطن بتشويه "حق حرية الملاحة" لـ "تبرير استخدام القوة"
lebanon 24
01/09/2025 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجنائية الدولية" تندّد بعقوبات واشنطن: "هجوم صارخ على استقلالنا"
lebanon 24
01/09/2025 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
من يشتري "الوقت"...واشنطن أم بيروت أم "حارة حريك؟"
lebanon 24
01/09/2025 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأميركيين

اللبنانية

حرب أهلية

ماسي

صدام

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-01
04:22 | 2025-09-01
04:15 | 2025-09-01
04:13 | 2025-09-01
04:00 | 2025-09-01
03:32 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24