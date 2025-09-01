واشنطن "غير مستعجلة"

Advertisement

أكدت أوساط ديبلوماسية أن الاندفاعة الأميركية الأخيرة تجاه الملف اللبناني،لا تعني أن مستعجلة للدفع نحو داخلي أو .وأوضحت هذه الأوساط "أن يدركون تعقيدات الساحة وتشابك التوازنات الداخلية، ورغم أنهم يضغطون لتحقيق نتائج سريعة في موضوع نزع السلاح، الا انهم يدركون ان هذا الامر غير واقعي،لذا فهم يتعاملون مع المشهد بواقعية أكبر".وتشير القراءة الديبلوماسية إلى "أن واشنطن تفضل إدارة الأزمة بخطوات مدروسة، مع إبقاء الضغط السياسي قائمًا، من دون الانزلاق إلى فرض إيقاع متسرع قد يفاقم التوترات ويُدخل البلاد في مسار غير محسوب".