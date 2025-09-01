حزب يميني يرشّح شخصية أرمنية "مميزة"

Advertisement

يعمل حزب يميني على دراسة الأرضية الإنتخابية في عدد كبير من الأقضية حيث يوجد محازبوه ومناصروه من أجل ترشيح الشخص المناسب للمقعد المناسب بما يتلاءم وطبيعة القانون الإنتخابي الحالي وحواصله والكسور الأعلى للحواصل.ومن هذا المنطلق أشار المصدر الى أن هذا الحزب سيعمل على ترشيح شخصية أرمنية مميزة وهي من مناصري "الحزب".