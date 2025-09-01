Advertisement

لبنان

حزب يميني يرشّح شخصية أرمنية "مميزة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-09-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1411483-638923126299318041.jpg
Doc-P-1411483-638923126299318041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعمل حزب يميني على دراسة الأرضية الإنتخابية في عدد كبير من الأقضية حيث يوجد محازبوه ومناصروه من أجل ترشيح الشخص المناسب للمقعد المناسب بما يتلاءم وطبيعة القانون الإنتخابي الحالي وحواصله والكسور الأعلى للحواصل. 
Advertisement
 ومن هذا المنطلق أشار المصدر الى أن هذا الحزب سيعمل على ترشيح شخصية أرمنية مميزة وهي من مناصري "الحزب".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة
lebanon 24
01/09/2025 11:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من "هواوي".. سماعات جديدة بمواصفات مميزة
lebanon 24
01/09/2025 11:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين
lebanon 24
01/09/2025 11:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ريام كفارنة: شخصية "وجدان" في "خطيئة أخيرة" كانت التجربة الأصعب
lebanon 24
01/09/2025 11:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-01
04:22 | 2025-09-01
04:15 | 2025-09-01
04:13 | 2025-09-01
04:00 | 2025-09-01
03:32 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24