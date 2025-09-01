Advertisement

لبنان

هاني: على الحكومة العمل بالورقة كاملة متكاملة!

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:49
أكد وزير الزراعة نزار هاني أن: "جزءًا أساسيًا من عمل الحكومة ليس فقط العمل على حصر السلاح، انما ايضاً على ورقة كاملة متكاملة ومنها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وعودة الاسرى وهي شروط ومواد واضحة في هذا الاتفاق".
وأوضح هاني في حديث الى "لبنان الحر"، أن "سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح تقني فقط، اذ استمهل الجيش بضعة أيام لكون الموضوع مهم وأساسي" .

وقال: "أتمنى ألا نكون عدنا الى النقطة صفر في المفاوضات والحكومة واضحة في قرارها، هناك بيان وزاري واضح وخطاب قسم واضح، ولنر ما هي المعطيات لدى الجيش وعلى ضوئها يؤخذ القرار المناسب".

ولفت الى ان "الحكومة بدأت سحب السلاح من المخيمات"، مشدداً على ان "موضوع حصر السلاح هو على رأس أولويات الحكومة ويمضي وفق المخطط الموضوع".

وتمنى هاني ألا ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة، لأن موضوع حصر السلاح ننجز فيه حواراً وطنياً، وبالتالي المكون الذي يملك السلاح هو مكون وطني أساسي في الحكومة والبلد، وأن تسير الأمور كما يجب لأنه يجب ان ينتقل لبنان الى مرحلة بر الأمان والبناء والورقة التي نبحث فيها هي لبنانية وفيها 11 مطلباً لا خلاف عليها بين أي لبناني وآخر" .

(الوكالة الوطنية)

