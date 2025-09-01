في بجه.. لقاء تكريمي للمؤرخ عصام خليفة

في إطار الإضاءة على شخصيات واعلام وطنية وبخاصة من جذور بجانية، نظم المحامي طوني في دارته في بجه لقاء تكريمياً للمؤرخ الدكتور عصام خليفة بعنوان "العودة إلى الجذور من والى بجه نعود".

وضم اللقاء كوكبة واسعة من المثقفين وأهل والمعرفة، وقد توالى على الكلام كل من المحامي الاستاذ طوني خليفة الذي بمزايا المحتفى به، مشيراً إلى دوره الأكاديمي والوطني الكبير، مطالباً الدكتور خليفة بمساندة مؤسسات البلدة بهدف وضع برنامج يوثق تاريخ هذه البلدة العريق ويحفظ ذاكرتها للأجيال .



وتحدث رئيس بلدية بجه الاستاذ رستم صعيبي حيث توجه للمحتفى به مشبهاً اياه بالشجرة المثمرة ذات الجذور البجانية والتي أرخت بظلالها على كل الوطن، واصفاً اياه بالرجل الثائر الذي لا يفقد الرجاء، معتبراً أن خليفة يشكل مرجعاً وطنياً سيادياً بإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه خلال حقبة ترسيم الحدود البحرية ومواقفه الحادة بهذا الخصوص لعدم التهاون بمساحة الوطن والمحافظة على كل ذرة من ترابه.

ووعد صعيبي بالعمل الجاد مع واللجان المختصة بهدف توقيع مشروع شراكة مع الدكتور عصام خليفة لتنفيذ برنامج ذاكرة بجه بهدف الإضاءة والمحافظة على تاريخ هذه البلدة العريق.



بدوره، عرض الدكتور خليفة بدوره لمحة تاريخيّة عن جذور عائلة آل خليفة، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور عصام خليفة، مطالباً اياه بالتعمق بدراسة الحقبات التاريخية لبلدة بجه نظراً لاهميتها بهدف المحافظة على تاريخ هذه البلدة وعائلاتها.



، تحدث الدكتور ناجي حايك، الذي أشار إلى عمق المعرفة التاريخية والوطنية التي يكتنزها الدكتور عصام خليفة، معتبراً إياه المرجع الأساسي الذي يمكن اللجوء اليه لاستيضاح اي مسألة تاريخيّة عن ، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه مع عمه العلاّمة المونسنيور ميشال الحايك، مطالباً الدكتور خليفة بمواصلة دوره الكبير الذي يلعبه لما له من انعكاسات إيجابية على الصعيد الوطني.



ومن ثم اعتلى المنبر المكرم المحتفى به الدكتور عصام خليفة الذي قدم عرضاً مسهباً متوقفاً عند محطات وشخصيات من أصول وجذور بجانية، مشيراً إلى الدور العريق التي لعبته هذه البلدة عبر التاريخ، مطالباً بلدية بجه ممثلة برئيسها وأعضائها الى ضرورة المبادرة وإطلاق برنامج ذاكرة بجه واضعاً امكاناته ودراساته ومكتبته وأرشيفه بخدمة هذا البرنامج.

وأعرب خليفة عن اعتزازه بجذوره البجانية، مطالباً الحاضرين بعدم التهاون بالشؤون الوطنية والتاريخية خاصة، معتبراً أن من فقد تاريخه لا مستقبل ولا هوية له، محذراً في الوقت نفسه من المخططات الكبيرة التي ترسم للمنطقة عموماً وللبنان خصوصاً.



كذلك، قدم الأستاذ نعوم خليفة مداخلة متناولاً فيها عمق علاقته ومعرفته بالدكتور عصام خليفة، مشيراً إلى الدور الثقافي والوطني الكبير الذي يلعبه وبخاصة من خلال مشاركته بتأسيس الحركة الثقافية انطلياس وتنسيق نشاطاتها وبرامجها التي لها انعكاساتها الثقافية والوطنية.



وقدمت الحفل والمتكلمين الدكتورة رِوَى خليفة، التي اشارت بدورها الى مدى أهمية الاستمرار بتنظيم لقاءات مماثلة بهدف الاضاءة على شخصيات ثقافية وطنية قدمت وما زالت الكثير للوطن.



أيضاً، قدم للمحتفى به الدكتور عصام خليفة درعاً تقديرياً إضافة إلى وشاح بلدة بجه اعتزازاً بجذوره البجانية، فيما تشارك الحاضرين بتناول نخب المناسبة.