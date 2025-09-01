طقس الأسبوع: ضباب كثيف على الجبال وحرارة فوق المعدلات الموسمية

Advertisement

- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تبقى مستقرة في الداخل. يتشكل الضباب بعد الظهر على المرتفعات وتنشط الرياح شمالاً.

- الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على الجبال يسبب تدنياً في الرؤية. الحرارة تنخفض على المرتفعات وترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الساحل، مع رياح ناشطة وارتفاع في موج البحر.

- الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات. تنخفض الحرارة قليلاً على الساحل وترتفع في الداخل وعلى الجبال، مع نشاط في الرياح وموج عالٍ.

- الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

- الساحل: بين 26 و33 درجة.

- الجبال: بين 14 و24 درجة.

- الداخل: بين 18 و35 درجة.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يشهد خلال الأيام المقبلة طقسًا صيفيًا معتادًا، مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل والداخل، يرافقه ضباب كثيف على المرتفعات وتنشط معه الرياح.: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و40 كلم/س.مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة.بين 60 و75%.وحذرت دائرة الأرصد من ارتفاع موج البحر وتشكّل تيارات مائية، إضافة إلى تدنّي الرؤية على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.