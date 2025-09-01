Advertisement

لبنان

إميل لحّود التقى وفد "الوفاء للمقاومة".. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
01-09-2025 | 06:34
استقبل النائب السابق إميل إميل لحّود في دارته، وفدًا من كتلة" الوفاء للمقاومة" ضم النواب: علي عمّار، النائب أمين شرّي والنائب رائد بّرو.
وخلال اللقاء، جرى البحث في موضوع الخروقات المستمرّة من قبل العدو الإسرائيلي، وعدم تنفيذه لأي من بنود اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة إلى اصرار إسرائيل اليوم تحدّي جميع اللبنانيّين والعالم بالمزيد من الاغتيالات والخروقات دون حسيب او رقيب، وفق ما جاء في بيان "الشؤون السياسية اللبنانية".
الشؤون السياسية

الإسرائيلي

علي عمّار

اللبنانية

إسرائيل

نائب ال

في دار

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24