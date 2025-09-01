إميل لحّود التقى وفد "الوفاء للمقاومة".. وهذا ما جرى بحثه

استقبل النائب السابق إميل إميل لحّود في دارته، وفدًا من كتلة" الوفاء للمقاومة" ضم النواب: ، النائب أمين شرّي والنائب رائد بّرو.

وخلال اللقاء، جرى البحث في موضوع الخروقات المستمرّة من قبل العدو ، وعدم تنفيذه لأي من بنود اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة إلى اصرار اليوم تحدّي جميع اللبنانيّين والعالم بالمزيد من الاغتيالات والخروقات دون حسيب او رقيب، وفق ما جاء في بيان " ".