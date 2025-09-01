Advertisement

لبنان

للسائقين.. إليكم هذا الخبر عن الطرقات

Lebanon 24
01-09-2025 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1411623-638923381510954366.jpg
Doc-P-1411623-638923381510954366.jpg photos 0
أفادت غرفة التحكم المروري، بأن حركة المرور كثيفة من عين المريسة باتجاه زيتونة باي بيروت، ومن الغبيري باتجاه جسر المطار حتى السفارة الكويتية، ومن جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار، كما أن حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح.
السفارة الكويتية

طريق ذوق مصبح

عين المريسة

غرفة التحكم

الكويتية

ذوق مصبح

الغبيري

الكويتي

