Advertisement

لبنان

لبنان يسطع في كندا: روبوت الإنقاذ ARIES يحصد جائزة التميز

Lebanon 24
01-09-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1411628-638923394634741116.png
Doc-P-1411628-638923394634741116.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث اللبنانية في الدورة العاشرة للمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في كندا (iCAN – 10th Edition 2025)، حيث حصل المخترع اللبناني عباس عبد الكريم دياب على جائزة التميز (ميدالية ذهبية) عن ابتكاره الرائد ARIES – النظام الذاتي للاستكشاف والتدخل والإنقاذ.
Advertisement

ويهدف نظام ARIES إلى دعم فرق الدفاع المدني والإنقاذ في البيئات الخطرة والكوارث الطبيعية، من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة والاستشعار الذكي والاتصال الفوري، ما يجعله منصة تقنية متطورة قادرة على التدخل في أصعب الظروف لإنقاذ الأرواح وحماية الفرق الميدانية.

وأشار بيان للهيئة الوطنية للعلوم والبحوث إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الابتكار اللبنانية على الصعيد العالمي، مؤكداً قدرة لبنان على تقديم حلول مبتكرة ذات تأثير عملي على مستوى الأمن والسلامة.

ولفت رئيس الهيئة رضوان شعيب، إلى أن "هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة المستمرة لدعم المبتكرين اللبنانيين وتمكينهم من دخول عالم الاستثمار والريادة، محلياً وعالمياً".

بدوره، أعرب عباس دياب عن شكره للهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ونقابة تكنولوجيا التربية برئاسة النقيب ربيع بعلبكي على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل رسالة أمل لقدرة الشباب اللبناني على المنافسة العالمية ورفع اسم لبنان في ساحات الابتكار.

وأكد البيان أن فوز ARIES بجائزة التميز في كندا يشكل خطوة جديدة في مسيرة الابتكار العلمي اللبناني، ويبرهن على أن الإرادة والعلم قادران على صناعة الفارق حتى في أصعب الظروف.
مواضيع ذات صلة
تحدي الإعاقة.. الغول يحصد لقب بطولة لبنان للدراجات
lebanon 24
01/09/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يحصد 10 ميداليات ملوّنة في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة
lebanon 24
01/09/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
lebanon 24
01/09/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
lebanon 24
01/09/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الذكاء الاصطناعي

الهيئة الوطنية

اللبناني على

اللبنانية

الكوارث

بعلبكي

الكريم

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24