لبنان يسطع في كندا: روبوت الإنقاذ ARIES يحصد جائزة التميز

شاركت الهيئة الوطنية
للعلوم والبحوث اللبنانية
في الدورة
العاشرة للمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في كندا
(iCAN – 10th Edition 2025)، حيث حصل المخترع اللبناني عباس عبد الكريم دياب
على جائزة التميز (ميدالية ذهبية) عن ابتكاره الرائد ARIES – النظام الذاتي للاستكشاف والتدخل والإنقاذ.
ويهدف نظام ARIES إلى دعم فرق الدفاع المدني والإنقاذ في البيئات الخطرة والكوارث الطبيعية، من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي
والروبوتات المتقدمة والاستشعار الذكي والاتصال الفوري، ما يجعله منصة تقنية متطورة قادرة على التدخل في أصعب الظروف لإنقاذ الأرواح وحماية الفرق الميدانية.
وأشار بيان للهيئة الوطنية للعلوم والبحوث إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الابتكار اللبنانية على الصعيد العالمي، مؤكداً قدرة لبنان
على تقديم حلول مبتكرة ذات تأثير عملي على مستوى الأمن والسلامة.
ولفت رئيس الهيئة رضوان شعيب، إلى أن "هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة المستمرة لدعم المبتكرين اللبنانيين وتمكينهم من دخول عالم الاستثمار والريادة، محلياً وعالمياً".
بدوره، أعرب عباس دياب عن شكره للهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ونقابة تكنولوجيا التربية برئاسة النقيب ربيع بعلبكي
على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل رسالة أمل لقدرة الشباب اللبناني على
المنافسة العالمية ورفع اسم لبنان في ساحات الابتكار.
وأكد البيان أن فوز ARIES بجائزة التميز في كندا يشكل خطوة جديدة في مسيرة الابتكار العلمي اللبناني، ويبرهن على أن الإرادة والعلم قادران على صناعة الفارق حتى في أصعب الظروف.