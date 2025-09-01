Advertisement

لبنان

"الصفحة طويت إلى غير رجعة".. فضل الله استقبل وفدًا من "الحزب"

Lebanon 24
01-09-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1411631-638923403634731058.png
Doc-P-1411631-638923403634731058.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفداً من "حزب الله" ضمّ النائب إبراهيم الموسوي ومحمود قماطي، حيث تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
Advertisement
بعد اللقاء، صرح الموسوي قائلاً: "هذا البيت شهدت له الأمة كونه أحد البيوت المؤسسة للحالة الإسلامية، والداعم الدائم للخط المقاوم واحتضان الأجيال المقاومة، والثابت عند كل مفصل مرت به هذه المقاومة".
وأضاف: "من الطبيعي أن نكون هنا، فقد زرنا سماحة السيد علي فضل الله وأوضحنا له ما جرى من لغط، ويمكننا القول إن هذه الصفحة قد طويت إلى غير رجعة بعد التوضيحات المتبادلة".
وأكد الموسوي أن "مؤسسات سماحة السيد فضل الله، ولا سيما جمعية المبرات، تمثل مؤسسة إسلامية عريقة تقدم الكثير من الخير للأمة، وأن أي لغط تم استغلاله من جهات خارجية لا يصب في مصلحة الأمة أو حزب الله قد تم توضيحه. وسوف نبني على الشيء مقتضاه من الناحية الإيجابية لتعزيز العلاقة المستقبلية، مع ثبات ووضوح في هذه العلاقة".

وختم الموسوي: "نتطلع إلى الكثير من الثمار الطيبة في المستقبل، وسيتبين للجميع أن محاولات الاصطياد في الماء العكر لم تؤثر، وسنواصل بناء علاقة أكثر متانة ووضوحاً ورسوخاً لما فيه خير اللبنانيين وهذه الأمة".
 
إلى ذلك، أصدرت مؤسسة العلامة السيد محمد حسين فضل الله البيان التالي: "بعد الزيارة التي قام بها وفد من حزب الله ممثلا بنائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي والنائب السيد ابراهيم الموسوي، والتوضيحات التي جرى تقديمها وتأكيدهما على رفض الحزب الحاسم لأية إساءة أو محاولة للنيل من سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض) سواء من خلال المواقف أو عبر أية وسيلة إعلامية، فإن مؤسسة سماحة العلامة المرجع فضل الله (رض) تؤكد بأن ما جرى كان صفحة قد طويت تماما، وأن على الجميع العمل لتجاوز ما جرى وتحصين ساحتنا الإسلامية والوطنية كما كان يحرص سيدنا المرجع (رض) وقطع الطريق على أية فتنة وأي محاولة للنيل من وحدة هذه الساحة وتضامنها وتماسكها، وأن وحدة هذه الساحة هي أمانة في أعناقنا ولا يجوز لأحد أن يخون هذه الأمانة أو يسيء لها تحت أي اعتبار من الاعتبارات، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة العربية والإسلامية برمتها".
مواضيع ذات صلة
"المردة" يطوي صفحة "الحساسيّات الرئاسيّة" و"يُحصّن" ساحته المسيحية
lebanon 24
01/09/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله استقبل وفدًا من العائلات البيروتية
lebanon 24
01/09/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله استقبل وفد" حماس": للتصدي لمشروع التهجير في غزة
lebanon 24
01/09/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتّصالات استقبل وفداً من شركة "Eutelsat OneWeb"
lebanon 24
01/09/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس

المستقبل

حزب الله

المقاومة

الإسلام

ابراهيم

سيد علي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24