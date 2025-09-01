Advertisement

لبنان

والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان في ذمة الله

Lebanon 24
01-09-2025 | 09:21
 غيب الموت اليوم السيد إميل فريد سليمان، والد عقيلة الرئيس العماد ميشال سليمان السيدة وفاء.
 وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه في كنيسة السيدة - عمشيت في الرابعة من عصر يوم غد الثلثاء.
 
تقبل التعازي ، قبل الدفن وبعده من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساء، ويوم الأربعاء في 3 أيلول من الحادية عشرة حتى السابعة مساء في دار رعية كنيسة السيدة - عمشيت.

كما تتقبل العائلة التعازي يوم الخميس في 4 أيلول من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية - بيروت.
 
 
لبنان

تعازي ووفيات

العماد ميشال سليمان

الرئيس ميشال سليمان

العماد ميشال

الرئيس ميشال

المارونية

كاتدرائية

الماروني

