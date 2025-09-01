والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان في ذمة الله

غيب الموت اليوم السيد إميل فريد سليمان، والد عقيلة الرئيس السيدة وفاء.

وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه في السيدة - عمشيت في الرابعة من عصر يوم غد الثلثاء.

تقبل التعازي ، قبل الدفن وبعده من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساء، ويوم الأربعاء في 3 أيلول من الحادية عشرة حتى السابعة مساء رعية كنيسة السيدة - عمشيت.



كما تتقبل العائلة التعازي يوم الخميس في 4 أيلول من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء في صالون مار - .