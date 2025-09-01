Advertisement

لبنان

بسبب أعمال التعبيد… تدابير سير لمدّة أسبوع على هذا الأوتوستراد

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:15
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تحضير وتعبيد للمسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من المنصف إلى نهر إبراهيم اعتبارًا من الساعة 11،00 من تاريخ 02-09-2025 ولغاية السّاعة 17،00، يوميًّا، حتّى تاريخ 09-09-2025، وسيتمّ تحويل السّير على الطّريق البحريّة باتّجاه بيروت.

 
علمًا أن الأعمال ستتوّقف يومي السّبت والأحد 6و7-09-2025.


 لذلك يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
