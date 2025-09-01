بسبب أعمال التعبيد… تدابير سير لمدّة أسبوع على هذا الأوتوستراد

صدر عن – العامة، البلاغ الآتي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تحضير وتعبيد للمسلك من الأوتوستراد الممتدّ من المنصف إلى اعتبارًا من الساعة 11،00 من تاريخ 02-09-2025 ولغاية السّاعة 17،00، يوميًّا، حتّى تاريخ 09-09-2025، وسيتمّ تحويل السّير على الطّريق البحريّة باتّجاه .



علمًا أن الأعمال ستتوّقف يومي السّبت والأحد 6و7-09-2025.





لذلك يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر ولافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.