Advertisement

لبنان

جريمة مروّعة في صيدا.. أطلق النار على شقيقه وعائلته! (صورة)

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:34
A-
A+

Doc-P-1411665-638923485539690723.jpg
Doc-P-1411665-638923485539690723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع إشكال كبير في مخيم عين الحلوة - صيدا، مساء اليوم الإثنين، تطور إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
Advertisement
 
 
وذكرت المصادر الميدانية أنَّ الإشكال عائليّ بسبب خلاف على ميراث، كاشفة أن شخصاً عمد إلى إطلاق النار باتجاه شقيقه وعائلته ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة..إضرام النار في مسؤول محلي داخل مكتبه في فرجينيا
lebanon 24
01/09/2025 20:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل نجل شقيقته بسبب خلاف على "مفتاح"!
lebanon 24
01/09/2025 20:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة داخل الأسرة.. طفلة تكشف ما فعلته شقيقتها المراهقة (صور)
lebanon 24
01/09/2025 20:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. مشهدٌ قاسٍ جداً!
lebanon 24
01/09/2025 20:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عين الحلوة - صيدا

مخيم عين الحلوة

عين الحلو

مخيم عين

لبنان24

صيدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24