لبنان

بعد زلزال أفغانستان أمس… خبير جيولوجي يستذكر هزة أرضية وقعت في لبنان عام 1956!

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:57
كتب الخبير الجيولوجي طوني نمر، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": " كيف لزلزال بقوة 6 درجات كالذي ضرب ليل أمس أفغانستان أن يؤدي الى هذا الكم من الضحايا والدمار؟".


تابع: "السبب الرئيس وراء هذه النتيجة هي طبيعة الطبقات الجيولوجية غير المتماسكة في منطقة الزلزال والتي تؤدي إلى تفاعل الموجات الزلزالية بشكل عنيف مع المنشآت، كما نوعية الأبنية الضعيفة بنيوياً". 

أضاف: "تجدر الإشارة هنا من باب المقارنة فقط لا غير، انه في 16 آذار 1956 ضربت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات لبنان، كانت نقطة ارتكازها مرج بسري، وأدت إلى دمار كبير وسقوط 137 قتيلاً، معظمهم في منطقتي جزين والشوف". 


