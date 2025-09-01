بعد زلزال أفغانستان أمس… خبير جيولوجي يستذكر هزة أرضية وقعت في لبنان عام 1956!

1/2

كيف لزلزال بقوة 6 درجات كالذي ضرب ليل أمس أفغانستان أن يؤدي الى هذا الكم من الضحايا والدمار؟

السبب الرئيس وراء هذه النتيجة هي طبيعة الطبقات الجيولوجية غير المتماسكة في منطقة الزلزال والتي تؤدي إلى تفاعل الموجات الزلزالية بشكل عنيف مع المنشآت، كما نوعية الأبنية الضعيفة بنيوياً — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) September 1, 2025 Advertisement

تابع: "السبب الرئيس وراء هذه النتيجة هي طبيعة الطبقات الجيولوجية غير المتماسكة في منطقة الزلزال والتي تؤدي إلى تفاعل الموجات الزلزالية بشكل عنيف مع المنشآت، كما نوعية الأبنية الضعيفة بنيوياً".أضاف: "تجدر الإشارة هنا من باب المقارنة فقط لا غير، انه في 16 آذار 1956 ضربت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات ، كانت نقطة ارتكازها ، وأدت إلى دمار كبير وسقوط 137 قتيلاً، معظمهم في منطقتي والشوف".