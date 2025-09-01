Advertisement

لبنان

وهاب يتحدث عن اختفاء شاب في "ظروف غامضة"!

Lebanon 24
01-09-2025 | 13:02
Doc-P-1411699-638923539766603107.jpg
Doc-P-1411699-638923539766603107.jpg photos 0
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس": 
"فارس عادل بو زين الدين شاب من السويداء إختفى في ظروف غامضة أخبار غير دقيقة تقول خطف نتمنى من الأجهزة توضيح الأمر حتى لا تسبب الأخبار توترات بغنى عنها". 
لبنان

عربي-دولي

