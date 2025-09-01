Advertisement

لبنان

توقيف موظفين من "الجمارك".. والسبب "شاحنات"!

Lebanon 24
01-09-2025 | 13:18
أفادت معلومات "لبنان24" عن توقيف 3 مؤهلين من "جمارك طرابلس"، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها المديرية العامة للأمن العام اللبناني في قضية توقيف شعبة الشمال في دائرة الأمن القومي، شاحنتين حاولتا الخروج من مرفأ طرابلس من دون بيانات جُمركية.
وبحسب المصادر، فقد جرى استدعاء المؤهلين الـ3 إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت.
 
 
 
 
