Advertisement

لبنان

إتصالات لتجنب الاصطدام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-09-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1411830-638923979331264379.jpg
Doc-P-1411830-638923979331264379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد الساحة السياسية اتصالات مكثفة بين مختلف الأطراف، خصوصًا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"الثنائي الشيعي"، في محاولة لتفادي أي إصطدام سياسي أو حتى شعبي بعد الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الجمعة.
Advertisement
مصادر مطلعة تشير إلى أن النقاشات تتركز على كيفية إدارة الملفات الخلافية خلال العهد وتحديدا مسألة سلاح "حزب الله"، بما يضمن الحد من التصعيد وتجنب انزلاق الأمور إلى مواجهة مفتوحة.
ويبدو أن الأطراف المعنية تحاول تثبيت أرضية تفاهم مؤقتة تسمح بتمرير المرحلة بأقل قدر من التوتر، وسط قناعة عامة بأن أي انفجار سياسي الآن قد يحمل تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الخازن: بري يواكب الاتصالات لتجنّب منزلقات خطيرة
lebanon 24
02/09/2025 13:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّصال من رقم أجنبيّ أثار حالة من الذعر
lebanon 24
02/09/2025 13:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" لا يريد الاصطدام بالجيش ويتحضّر لمواجهة "قرار نزع السلاح"
lebanon 24
02/09/2025 13:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن يدعو الرئيس عون لتجنب حضور جلسة الجمعة
lebanon 24
02/09/2025 13:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

جوزاف عون

حزب الله

الجمهوري

الثنائي

جمهورية

الشيعي

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-09-02
06:29 | 2025-09-02
06:16 | 2025-09-02
06:10 | 2025-09-02
06:00 | 2025-09-02
05:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24