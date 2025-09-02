Advertisement

لبنان

أمن الدولة أوقفت شخصين على طريق عام رميش - عين إبل... ما الذي كانا يقومان به؟

Lebanon 24
02-09-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1411898-638924121416309653.jpg
Doc-P-1411898-638924121416309653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

استمراراً لجهودها في مكافحة تجارة المخدرات، ونتيجة عملية رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية النبطية الإقليمية - مكتب بنت جبيل من توقيف اللبنانيَّين (ع.ع.) و(ع.ط.) أثناء قيامهما بترويج المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أمن الدولة تُوقف مهرّب أشخاص ومحروقات إلى سوريا
lebanon 24
02/09/2025 13:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد
lebanon 24
02/09/2025 13:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
lebanon 24
02/09/2025 13:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صور تُوثّق ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ عند أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
02/09/2025 13:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

مديرية النبطية الإقليمية

المديرية العامة

مكتب بنت جبيل

قسم الإعلام

أمن الدولة

مديرية ال

بنت جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-09-02
06:29 | 2025-09-02
06:16 | 2025-09-02
06:10 | 2025-09-02
06:00 | 2025-09-02
05:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24