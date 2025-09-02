توغّل إسرائيليّ جديد في جنوب لبنان

Advertisement

تقدمت يوم أمس، دبابتا "ميركافا"، إضافة إلى آلية عسكرية إسرائيلية من موقع جبل الباط المستحدث داخل الاراضي ، باتّجاه منطقة الغابة في محاذاة سهل مارون الراس.وفي هذا السياق، أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش توجّه إلى المنطقة لتوثيق الخرق الإسرائيليّ.