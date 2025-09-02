Advertisement

لبنان

توغّل إسرائيليّ جديد في جنوب لبنان

Lebanon 24
02-09-2025 | 06:37
تقدمت يوم أمس، دبابتا "ميركافا"، إضافة إلى آلية عسكرية إسرائيلية من موقع جبل الباط المستحدث داخل الاراضي اللبنانية، باتّجاه منطقة الغابة في محاذاة سهل مارون الراس.
وفي هذا السياق، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش توجّه إلى المنطقة لتوثيق الخرق الإسرائيليّ.
 
 
