لبنان
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
02-09-2025
|
15:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت قناة "
mtv
" في نشرتها المسائية، اليوم، تقريرا عن الأجواء المرتقبة في جلسة الجمعة الحكومية، المخصصة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، مستندة إلى معلومات "
لبنان24
" التي نشرها الموقع صباحا في مقال تحت عنوان
("
لبنان 24
" يكشف: هذا ما ستتضمنه خطة الجيش يوم الجمعة المقبل - لقراءة المقال اضغط هنا).
شاهد التقرير في الفيديو المرفق أدناه.
مواضيع ذات صلة
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
جلسة تشريعية في مجلس النواب.. وهذه آخر المقرّرات
جلسة تشريعية في مجلس النواب.. وهذه آخر المقرّرات
بو صعب من السرايا: الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة
بو صعب من السرايا: الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة
خلال جلسة الجمعة.. هذا ما يريده نواف سلام
خلال جلسة الجمعة.. هذا ما يريده نواف سلام
لبنان 24
lebanon
youtube
لبنان24
لبنان
mtv
تابع
قد يعجبك أيضاً
تباين متجدّد
تباين متجدّد
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
إستقالة متري أو إقالته؟
إستقالة متري أو إقالته؟
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
رسالة أميركية لافتة
رسالة أميركية لافتة
أيضاً في لبنان
17:11 | 2025-09-02
تباين متجدّد
16:55 | 2025-09-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:05 | 2025-09-02
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
15:56 | 2025-09-02
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:34 | 2025-09-02
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
15:18 | 2025-09-02
من غزة.. عائلات تقصد لبنان للعلاج
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
