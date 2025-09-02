Advertisement

لبنان

الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)

Lebanon 24
02-09-2025 | 15:31
أوردت قناة "mtv" في نشرتها المسائية، اليوم، تقريرا عن الأجواء المرتقبة في جلسة الجمعة الحكومية، المخصصة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، مستندة إلى معلومات "لبنان24" التي نشرها الموقع صباحا في مقال تحت عنوان ("لبنان 24" يكشف: هذا ما ستتضمنه خطة الجيش يوم الجمعة المقبل - لقراءة المقال اضغط هنا).
شاهد التقرير في الفيديو المرفق أدناه.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24