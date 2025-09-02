Advertisement

لبنان

بالقرب من صيادين في الناقورة.. هذا ما فعلته درون إسرائيلية

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:22
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من صيادين في منطقة الناقورة، بالتزامن مع إلقاء قنبلة مضيئة في أجواء البلدة إلى جهة البحر.
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد الصيادين في بلدة الناقورة ولا إصابات
lebanon 24
03/09/2025 03:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
03/09/2025 03:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بإتجاه أحد الصيادين في بلدة الناقورة
lebanon 24
03/09/2025 03:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بلدة الناقورة
lebanon 24
03/09/2025 03:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الناقورة

إسرائيل

لبنان24

التزام

لبنان

درون

الأكثر قراءة

17:11 | 2025-09-02
16:55 | 2025-09-02
16:05 | 2025-09-02
15:56 | 2025-09-02
15:34 | 2025-09-02
15:31 | 2025-09-02
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24