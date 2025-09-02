Advertisement

لبنان

بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:29
حصل "لبنان24" على التشكيلات الجديدة التي أصدرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وشملت التشكيلات نقل وتعيين 33 ضابطاً في مراكز مختلفة.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة :

المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

