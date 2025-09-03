Advertisement

لبنان

"في اخطر هجوم على افرادها".. مسيّرة اسرائيلية تستهدف دورية لليونيفيل

Lebanon 24
03-09-2025 | 01:32
A-
A+
Doc-P-1412223-638924851598850733.jpg
Doc-P-1412223-638924851598850733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت أمس عناصر دورية لليونيفيل الى استهداف بالقنابل من محلقة اسرائيلية في مروحين خلال محاولتهم الوصول الى نقطة اليونيفيل عند مثلث مروحين قبالة موقع جبل بلاط المحتل.
Advertisement
ووصفت قوات اليونيفيل إلقاء مسيّرات إسرائيلية 4 أربع قنابل قرب جنودها بأنه من "أخطر الهجمات" على أفرادها وممتلكاتها منذ اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي، محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن.
وقالت: إن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليهم، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن.
وأشار بيان اليونيفيل الى ان قنبلة واحدة سقطت على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيّرات وهي تعود الى جنوب الخط الأزرق.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أُبلغ مسبقاً عن أشغال اليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين. وحرصاً على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس.
 
مواضيع ذات صلة
وكالة "فارس": مقتل وجرح عدد من أفراد دورية للشرطة في محافظة "سيستان وبلوشيستان" جنوب شرقي إيران نتيجة هجوم إرهابي
lebanon 24
03/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دورية من اليونيفيل تقوم بعملية تفتيش في أحراج بلدة عدشيت بالتزامن مع تحليق للمسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض في اجواء المنطقة
lebanon 24
03/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة المالكية
lebanon 24
03/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة دير سريان
lebanon 24
03/09/2025 14:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الإسرائيلي

جبل بلاط

جنوب شرق

إسرائيل

دوري

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-09-03
07:36 | 2025-09-03
07:21 | 2025-09-03
07:14 | 2025-09-03
07:07 | 2025-09-03
07:04 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24