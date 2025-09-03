30
لبنان
"في اخطر هجوم على افرادها".. مسيّرة اسرائيلية تستهدف دورية لليونيفيل
Lebanon 24
03-09-2025
|
01:32
تعرضت أمس عناصر دورية لليونيفيل الى استهداف بالقنابل من محلقة اسرائيلية في مروحين خلال محاولتهم الوصول الى نقطة اليونيفيل عند مثلث مروحين قبالة موقع
جبل بلاط
المحتل.
ووصفت قوات اليونيفيل إلقاء مسيّرات إسرائيلية 4 أربع قنابل قرب جنودها بأنه من "أخطر الهجمات" على أفرادها وممتلكاتها منذ اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي، محملة الجيش
الإسرائيلي
مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها
مجلس الأمن
.
وقالت: إن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليهم، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن.
وأشار بيان اليونيفيل الى ان قنبلة واحدة سقطت على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات
الأمم المتحدة
. وشوهدت المسيّرات وهي تعود الى جنوب الخط الأزرق.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أُبلغ مسبقاً عن أشغال اليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين. وحرصاً على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس.
مواضيع ذات صلة
وكالة "فارس": مقتل وجرح عدد من أفراد دورية للشرطة في محافظة "سيستان وبلوشيستان" جنوب شرقي إيران نتيجة هجوم إرهابي
Lebanon 24
وكالة "فارس": مقتل وجرح عدد من أفراد دورية للشرطة في محافظة "سيستان وبلوشيستان" جنوب شرقي إيران نتيجة هجوم إرهابي
03/09/2025 14:43:15
03/09/2025 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": دورية من اليونيفيل تقوم بعملية تفتيش في أحراج بلدة عدشيت بالتزامن مع تحليق للمسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض في اجواء المنطقة
Lebanon 24
"لبنان 24": دورية من اليونيفيل تقوم بعملية تفتيش في أحراج بلدة عدشيت بالتزامن مع تحليق للمسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض في اجواء المنطقة
03/09/2025 14:43:15
03/09/2025 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة المالكية
Lebanon 24
إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة المالكية
03/09/2025 14:43:15
03/09/2025 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة دير سريان
Lebanon 24
إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة دير سريان
03/09/2025 14:43:15
03/09/2025 14:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
Lebanon 24
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
07:36 | 2025-09-03
03/09/2025 07:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
07:21 | 2025-09-03
03/09/2025 07:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
07:14 | 2025-09-03
03/09/2025 07:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
07:07 | 2025-09-03
03/09/2025 07:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
07:38 | 2025-09-03
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:36 | 2025-09-03
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
07:21 | 2025-09-03
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
07:14 | 2025-09-03
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
07:07 | 2025-09-03
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
07:04 | 2025-09-03
هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة
