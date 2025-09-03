Advertisement

لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1412268-638924936273281505.webp
Doc-P-1412268-638924936273281505.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 3 /9 /2025 ما بين الساعة 10.35 والساعة 12.30، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
lebanon 24
03/09/2025 14:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم
lebanon 24
03/09/2025 14:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل
lebanon 24
03/09/2025 14:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة تدريبية للمخاتير الجدد في منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله"
lebanon 24
03/09/2025 14:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

جبيل

دريب

كوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2025-09-03
07:38 | 2025-09-03
07:36 | 2025-09-03
07:21 | 2025-09-03
07:14 | 2025-09-03
07:07 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24