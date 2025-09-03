الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 3 /9 /2025 ما بين الساعة 10.35 والساعة 12.30، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.لذا، تدعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".