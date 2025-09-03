Advertisement

لبنان

مطار بيروت يحقق قفزة نوعية.. نحو مليون راكب في آب

Lebanon 24
03-09-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1412295-638924983881308952.png
Doc-P-1412295-638924983881308952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطاً ملحوظاً خلال شهر آب الفائت، حيث ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار بنسبة 39 بالمئة، ليصل إلى ما يقارب المليون راكب في الشهر الثامن، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية آب إلى أربعة ملايين و802 ألفاً و38 راكباً، أي بزيادة حوالي 9 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.
Advertisement

كما ازدادت الرحلات الجوية بنسبة 24 بالمئة لتبلغ 6634 رحلة في الاتجاهين من لبنان وإليه، وهو ما يعكس حيوية استثنائية لحركة الطيران في هذا الموسم.

وتوزعت حركة المطار خلال شهر آب 2025 على الشكل التالي:
- بلغ مجموع الركاب 929 ألفاً و815 راكباً (بزيادة 38,94 بالمئة عن آب 2024).
- ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 60,25 بالمئة، مسجلاً 397 ألفاً و517 راكباً (مقابل 248 ألفاً و49 راكباً في آب 2024).
- ارتفع عدد المغادرين بنسبة 26,43 بالمئة ليبلغ 532 ألفاً و274 راكباً (مقابل 420 ألفاً و978 راكباً في آب 2024).
- أما ركاب الترانزيت فتراجع عددهم بنسبة 87,16 بالمئة، ليسجلوا 24 راكباً فقط.

أما مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آب، فقد بلغ 6634 رحلة (بزيادة 24,81 بالمئة)، منها 3318 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة 24,87 بالمئة)، و3316 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 24,75 بالمئة).

وبذلك، يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الثامن إلى أربعة ملايين و802 ألفاً و38 راكباً، مقابل أربعة ملايين و420 ألفاً و213 راكباً في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 8,63 بالمئة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للحوثيين تستهدف مطار اللد الإسرائيلي
lebanon 24
03/09/2025 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"
lebanon 24
03/09/2025 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا عملية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
lebanon 24
03/09/2025 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2"
lebanon 24
03/09/2025 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

الوكالة الوطنية

رفيق الحريري

حركة الطيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24