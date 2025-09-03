29
مطار بيروت يحقق قفزة نوعية.. نحو مليون راكب في آب
03-09-2025
05:05
أظهرت حركة
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
نشاطاً ملحوظاً خلال شهر آب الفائت، حيث ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا
المطار
بنسبة 39 بالمئة، ليصل إلى ما يقارب المليون راكب في الشهر الثامن، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية آب إلى أربعة ملايين و802 ألفاً و38 راكباً، أي بزيادة حوالي 9 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.
كما ازدادت الرحلات الجوية بنسبة 24 بالمئة لتبلغ 6634 رحلة في الاتجاهين من
لبنان
وإليه، وهو ما يعكس حيوية استثنائية لحركة الطيران في هذا الموسم.
وتوزعت حركة المطار خلال شهر آب 2025 على الشكل التالي:
- بلغ مجموع الركاب 929 ألفاً و815 راكباً (بزيادة 38,94 بالمئة عن آب 2024).
- ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 60,25 بالمئة، مسجلاً 397 ألفاً و517 راكباً (مقابل 248 ألفاً و49 راكباً في آب 2024).
- ارتفع عدد المغادرين بنسبة 26,43 بالمئة ليبلغ 532 ألفاً و274 راكباً (مقابل 420 ألفاً و978 راكباً في آب 2024).
- أما ركاب الترانزيت فتراجع عددهم بنسبة 87,16 بالمئة، ليسجلوا 24 راكباً فقط.
أما مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آب، فقد بلغ 6634 رحلة (بزيادة 24,81 بالمئة)، منها 3318 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة 24,87 بالمئة)، و3316 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 24,75 بالمئة).
وبذلك، يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الثامن إلى أربعة ملايين و802 ألفاً و38 راكباً، مقابل أربعة ملايين و420 ألفاً و213 راكباً في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 8,63 بالمئة.
(الوكالة الوطنية)
