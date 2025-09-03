مطار بيروت يحقق قفزة نوعية.. نحو مليون راكب في آب

Advertisement

أظهرت حركة نشاطاً ملحوظاً خلال شهر آب الفائت، حيث ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا بنسبة 39 بالمئة، ليصل إلى ما يقارب المليون راكب في الشهر الثامن، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية آب إلى أربعة ملايين و802 ألفاً و38 راكباً، أي بزيادة حوالي 9 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.كما ازدادت الرحلات الجوية بنسبة 24 بالمئة لتبلغ 6634 رحلة في الاتجاهين من وإليه، وهو ما يعكس حيوية استثنائية لحركة الطيران في هذا الموسم.وتوزعت حركة المطار خلال شهر آب 2025 على الشكل التالي:أما مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آب، فقد بلغ 6634 رحلة (بزيادة 24,81 بالمئة)، منها 3318 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة 24,87 بالمئة)، و3316 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 24,75 بالمئة).وبذلك، يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الثامن إلى أربعة ملايين و802 ألفاً و38 راكباً، مقابل أربعة ملايين و420 ألفاً و213 راكباً في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 8,63 بالمئة.