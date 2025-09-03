"لبنان على السكة".. إنارة ونظافة أنفاق الأوزاعي - خلدة

Advertisement

أنجزت أعمال إنارة أنفاق – بالاتجاهين، ضمن مشروع " على السكة" الهادف إلى صيانة الطرق والجسور والأنفاق في لبنان.وتستمر الفرق الفنية في تنفيذ أعمال تنظيف شاملة داخل الأنفاق الأربعة على المسلكين، بما يشمل تنظيف الجدران وعمليات الكنس الكامل، مما يعزز السلامة المرورية ويحسن البنية التحتية للنفقين.وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة شاملة لتعزيز السلامة العامة على الطرق، مشيرة إلى أن مشروع "لبنان على السكة" سيستمر بخطوات متتابعة، لدعم النهوض الاقتصادي والإنمائي في البلاد.