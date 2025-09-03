Advertisement

لبنان

"لبنان على السكة".. إنارة ونظافة أنفاق الأوزاعي - خلدة

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:28
أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال إنارة أنفاق الأوزاعيخلدة بالاتجاهين، ضمن مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى صيانة الطرق والجسور والأنفاق في لبنان.
وتستمر الفرق الفنية في تنفيذ أعمال تنظيف شاملة داخل الأنفاق الأربعة على المسلكين، بما يشمل تنظيف الجدران وعمليات الكنس الكامل، مما يعزز السلامة المرورية ويحسن البنية التحتية للنفقين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة شاملة لتعزيز السلامة العامة على الطرق، مشيرة إلى أن مشروع "لبنان على السكة" سيستمر بخطوات متتابعة، لدعم النهوض الاقتصادي والإنمائي في البلاد.
 
(الوكالة الوطنية)
