لبنان

بعد الغارة على الجنوب... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:58
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على موقع لانتاج وسائل تدعم الأعمال الهادفة لاعادة اعمار حزب الله
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24