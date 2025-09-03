Advertisement

لبنان

UNDP يطلق "دليل الاستخدام المستدام للموارد بعد الحرب"

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:24
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم، بالشراكة مع وزارة البيئة والمديرية العامة للتخطيط المدني، "دليل تخطيط الاستخدام المستدام للموارد بعد الحرب"، بتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وبرعاية وزارة البيئة والمديرية العامة للتخطيط المدني.
وأوضح بيان صادر عن البرنامج أن هذا الدليل يشكل أداة عملية توفر للمخططين وصناع القرار خارطة طريق لإعادة الإعمار بشكل أكثر حكمة وأمانًا واستدامة، خصوصًا في المناطق الريفية التي تضررت بشدة من الحرب.

ويركز الدليل على حماية التراث الثقافي، واستعادة التوازن البيئي، وضمان الاستخدام العادل للموارد والخدمات، مع وضع المجتمعات المحلية في صميم عملية صنع القرار. كما يمثل مرجعًا عمليًا للمؤسسات الحكومية والبلديات والشركاء الإنسانيين والمهنيين التقنيين، إذ يساعد على تفادي إعادة الإعمار بطرق عشوائية أو اعتماد حلول مؤقتة، ويضمن التوازن بين احتياجات التعافي العاجلة وأهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد.
 
