بعد الإعتداء على "اليونيفيل"... ماذا قال الجيش الإسرائيليّ؟

قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن قوة إسرائيلية عملت في موقع عسكري في رصدت يوم أمس مشتبهًا فيه في المنطقة.

Advertisement

وأضاف: "القت القوة عدة قنابل صوتية في منطقة الرصد بهدف التشويش وازالة التهديد دون وقوع اصابات".

وتابع: "في المقابل أبلغ بعض عناصر اليونيفيل الذين عملوا في المنطقة عن تعرضهم لإطلاق نار".

وقال: "بعد التحقيق جرى التواصل على محور الاتصال العسكري لتوضيح تفاصيل الحادث، مؤكداً أن الجيش لم يطلق النار بشكل متعمد نحو قوات اليونيفيل".