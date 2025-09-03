Advertisement

لبنان

بعد الإعتداء على "اليونيفيل"... ماذا قال الجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1412402-638925137601293841.jpg
Doc-P-1412402-638925137601293841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوة إسرائيلية عملت في موقع عسكري في جنوب لبنان رصدت يوم أمس مشتبهًا فيه في المنطقة. 
Advertisement
 
وأضاف: "القت القوة عدة قنابل صوتية في منطقة الرصد بهدف التشويش وازالة التهديد دون وقوع اصابات".
 
وتابع: "في المقابل أبلغ بعض عناصر اليونيفيل الذين عملوا في المنطقة عن تعرضهم لإطلاق نار".
 
وقال: "بعد التحقيق جرى التواصل على محور الاتصال العسكري لتوضيح تفاصيل الحادث، مؤكداً أن الجيش لم يطلق النار بشكل متعمد نحو قوات اليونيفيل". 
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
lebanon 24
03/09/2025 18:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تعني مغادرة "اليونيفيل" لجنوب لبنان؟ تقريرٌ يحذر
lebanon 24
03/09/2025 18:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان يهاجم "قوى الممانعة".. ماذا قال؟
lebanon 24
03/09/2025 18:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
براك "يغازل" الشرع.. ماذا قال عنه؟
lebanon 24
03/09/2025 18:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24