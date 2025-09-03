Advertisement

لبنان

تعاون رسمي لإحياء المهن التقليدية في طرابلس

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:44
بحث وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مكتب المكتبة الوطنيةالصنائع، عددًا من النشاطات التنموية المشتركة بين الوزارتين.
وتم الاتفاق على إطلاق مشروع لتطوير تعليم المهن التقليدية للشباب في مدينة طرابلس، بتمويل من دعم خارجي، على أن يبدأ العمل به قريبًا. المشروع يهدف إلى تمكين الجيل الصاعد من مهارات عملية مرتبطة بالتراث والحرف اليدوية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وإحياء الموروث الثقافي للمدينة.
 
(الوكالة الوطنية)
الشؤون الاجتماعية

المكتبة الوطنية

الوكالة الوطنية

وزير الثقافة

مكتب المكتب

غسان سلامة

حنين السيد

الصنائع

