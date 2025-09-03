Advertisement

لبنان

هذه حقيقة ما حصل في مُخيّم برج البراجنة

Lebanon 24
03-09-2025
أوضحت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ما حصل في مخيّم برج البراجنة، هو إشكال عائليّ.
وأشارت إلى عدم وجود إشتباك مسلّح في المخيّم.
 
 
لبنان 24

البراجنة

لبنان

اجنة

