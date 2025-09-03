عن الاستقالة والانسحاب من جلسة الحكومة… ماذا قال وزير العمل؟

كشف ، مساء اليوم، أن "لا استقالة من الحكومة".

وقال في حديث عبر الـ" ": "نحن مع بقاء الحكومة ولا زلنا نناقش ونبدي اعتراضنا الشديد اذا لزم ذلك بالانسحاب".

وأكّد حيدر، أنّ "الانسحاب من الجلسات لن يصبح trend وفي حال فوجئنا بقرارات مبيّتة نأخذ القرار المناسب لكن الحوار ناجح وبرّي وسلام".



