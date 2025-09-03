Advertisement

لبنان

عن الاستقالة والانسحاب من جلسة الحكومة… ماذا قال وزير العمل؟

Lebanon 24
03-09-2025
كشف وزير العمل محمد حيدر، مساء اليوم، أن "لا استقالة من الحكومة".
وقال في حديث عبر الـ"mtv": "نحن مع بقاء الحكومة ولا زلنا نناقش ونبدي اعتراضنا الشديد اذا لزم ذلك بالانسحاب".
 
وأكّد حيدر، أنّ "الانسحاب من الجلسات لن يصبح trend وفي حال فوجئنا بقرارات مبيّتة نأخذ القرار المناسب لكن الحوار ناجح بين عون وبرّي وسلام". 

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-03
16:57 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:33 | 2025-09-03
16:31 | 2025-09-03
16:18 | 2025-09-03
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24