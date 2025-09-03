"رسالة دعم".. لودريان في بيروت خلال هذا الموعد

ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أنَّ الموفد الفرنسي إلى ، سيصلُ إلى يوم 10 أيلول الجاري، يُرافقه مستشارة الإقتصادي جاك دو لا جوجي.

وأفادت المعلومات بأن هذه الزيارة تأتي في إطار رسالة دعم معنوية ورسالة حث على تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.



المصادر قالت إنَّ تعمل على مؤتمرين لدعم لبنان الأول لدعم الجيش والثاني لإعادة الاعمار تضغط لتنفيذ حصر السلاح لتقنع الدول الداعمة بالمشاركة على رأسها وأميركا.