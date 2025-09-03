Advertisement

لبنان

"رسالة دعم".. لودريان في بيروت خلال هذا الموعد

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:38
ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أنَّ الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، سيصلُ إلى بيروت يوم 10 أيلول الجاري، يُرافقه مستشارة الإقتصادي جاك دو لا جوجي.
وأفادت المعلومات بأن هذه الزيارة تأتي في إطار رسالة دعم معنوية ورسالة حث على تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.
 

المصادر قالت إنَّ فرنسا تعمل على مؤتمرين لدعم لبنان الأول لدعم الجيش والثاني لإعادة الاعمار تضغط لتنفيذ حصر السلاح لتقنع الدول الداعمة بالمشاركة على رأسها السعودية وأميركا.
 

أيضاً، قالت المعلومات إن لودريان سيتجه بعد بيروت الى السعودية في إطار مساعيه لحشد الدعم لمؤتمرَي لبنان.

