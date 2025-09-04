Advertisement

لبنان

"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد

Lebanon 24
04-09-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1412639-638925693414402327.jpg
Doc-P-1412639-638925693414402327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صفحة Lebanese Daily Weather على حسابها على فيسبوك ان الطقس سيستمر على ما هو عليه أي صيفي معتدل مع درجات حرارة ستكون أدنى من معدلاتها الموسمية خصوصا فوق الجبال مع نشاط في سرعة الرياح التي ستكون جنوبية غربية احيانا خصوصا فوق المرتفعات.
Advertisement

وأشارت الصفحة إلى ان الخرائط الجوية تشير إلى احتمال امطار خريفية الاسبوع المقبل. 

إلى ذلك توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل.
اليوم الخميس: 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر.

الجمعة:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل .

السبت:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.
 
مواضيع ذات صلة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
04/09/2025 10:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" في هذا الموعد
lebanon 24
04/09/2025 10:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في 4 أيلول.. هذا جديد "سامسونغ"
lebanon 24
04/09/2025 10:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"
lebanon 24
04/09/2025 10:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المرتفعات الشمالية

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

مديرية ال

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:35 | 2025-09-04
03:34 | 2025-09-04
03:30 | 2025-09-04
03:26 | 2025-09-04
03:24 | 2025-09-04
03:18 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24