Advertisement

لبنان

رحمه عن الرفاعي: آمن أن القانون روح قبل ان يكون نصا

Lebanon 24
04-09-2025 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1412668-638925750319211777.jpg
Doc-P-1412668-638925750319211777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب السابق إميل رحمه في غياب حسن الرفاعي في بيان: "واحد من أعمدة الفقه الدستوري، وعلم من أعلام القانون يطوي صفحة العمر على مآثر لا تنسى، واجتهادات فرضت نفسها مرجعا يفزع اليه ساعة تسد الابواب وتستغلق على الافهام المسائل الأكثر تعقيدا والتباسا. لم يساوم في حق وعليه لأنه كان وفيا للكتاب، وهو من آمن بأن القانون روح قبل أن يكون نصا، فاستنبط بنير عقله وغزير علمه المخارج، لأنه كان مؤمنا، ويرى أن من يتقي الله يجعل له مخرجا".
Advertisement

وتابع: "رحل حسن الرفاعي مؤديا قسطه أمام الباري سبحانه تعالى، وتجاه الوطن الذي احبه حبا كبيرا. ضمير لبناني دستوره القانون وقانونه الدستور، مضى في وقت يحتاج لبنان إلى أمثاله من الرجال الرجال".
مواضيع ذات صلة
النواب ينعون الرفاعي: حارس الجمهورية ومرجع الدستور والقانون
lebanon 24
04/09/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع نعى الرفاعي: لبنان خسر قامة وطنية وقانونية
lebanon 24
04/09/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: يُتوقّع أن يكون قانون الفجوة المالية جاهزًا قبل نهاية العام الحالي
lebanon 24
04/09/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"أهلها رفضوني".. هذا ما كشفه ألكسندر علوم زوج رحمة رياض عن علاقتهما قبل الزواج (فيديو)
lebanon 24
04/09/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24

حسن الرفاعي

إميل رحمه

نائب ال

الدستور

لبنان

ستوري

حسن ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:35 | 2025-09-04
03:34 | 2025-09-04
03:30 | 2025-09-04
03:26 | 2025-09-04
03:24 | 2025-09-04
03:18 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24