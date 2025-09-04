رحمه عن الرفاعي: آمن أن القانون روح قبل ان يكون نصا

Advertisement

قال النائب السابق في غياب في بيان: "واحد من أعمدة الفقه الدستوري، وعلم من أعلام القانون يطوي صفحة العمر على مآثر لا تنسى، واجتهادات فرضت نفسها مرجعا يفزع اليه ساعة تسد الابواب وتستغلق على الافهام المسائل الأكثر تعقيدا والتباسا. لم يساوم في حق وعليه لأنه كان وفيا للكتاب، وهو من آمن بأن القانون روح قبل أن يكون نصا، فاستنبط بنير عقله وغزير علمه المخارج، لأنه كان مؤمنا، ويرى أن من يتقي الله يجعل له مخرجا".وتابع: "رحل حسن مؤديا أمام الباري سبحانه تعالى، وتجاه الوطن الذي احبه حبا كبيرا. ضمير لبناني دستوره القانون وقانونه ، مضى في وقت يحتاج إلى أمثاله من الرجال الرجال".