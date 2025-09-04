سلام في ذكرى المولد النبوي: نرجو من الله ان يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير

عايد رئيس الحكومة سلام في ذكرى المولد النبوي الشريف وكتب عبر منصة "اكس":

Advertisement

" كل عام وأنتم بخير … راجين من الله ان يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير واليمن والبركات".