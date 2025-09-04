ضبطت معه قذائف حربيّة.. مهَرِّب أسلحة من سوريا إلى لبنان بقبضة الأمن

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لملاحقة الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهول بتهريب أسلحة حربية من الأراضي إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية.ونتيجة التحريات والاستقصاءات، توصلت إلى تحديد هويته، وتبين أنه يُدعى:– أ. ب. (مواليد عام 1997، لبناني)وهو من أصحاب السوابق في قضايا إطلاق نار، وتهريب أشخاص.بتاريخ 01-09-2025، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة على متن سيارة نوع “رابيد” لون برتقالي. نُصِب له كمين محكم، أوقف خلاله بالجرم المشهود، وجرى ضبط السيارة.وبتفتيشه والسيارة، عثر على:/12/ قاذف آر. بي. جي مع /12/ مقذوفًا عائدة لها.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.