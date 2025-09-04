Advertisement

لبنان

ضبطت معه قذائف حربيّة.. مهَرِّب أسلحة من سوريا إلى لبنان بقبضة الأمن

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:00
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لملاحقة الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتهريب أسلحة حربية من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية.
ونتيجة التحريات والاستقصاءات، توصلت إلى تحديد هويته، وتبين أنه يُدعى:

– أ. ب. (مواليد عام 1997، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق في قضايا إطلاق نار، وتهريب أشخاص.

بتاريخ 01-09-2025، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة تلعباس الغربي على متن سيارة نوع “رابيد” لون برتقالي. نُصِب له كمين محكم، أوقف خلاله بالجرم المشهود، وجرى ضبط السيارة.

وبتفتيشه والسيارة، عثر على:
/12/ قاذف آر. بي. جي مع /12/ مقذوفًا عائدة لها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
 
